Песков: власти Польши не смотрят правде в глаза в ситуации вокруг крушения Ту-154

Польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским под Смоленском, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается катастрофы, то, собственно, польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза. Отказываются реалии этого трагического происшествия признавать», — сказал представитель Кремля.

Как пишет РИА Новости, ранее сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия «несёт прямую ответственность» за катастрофу Ту-154 в апреле 2010 года.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

Польская прокуратура требовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения самолёта.

Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал планы Варшавы «русофобской истерией». Он подчеркнул, что арест или выдача российских граждан польской стороне невозможны.