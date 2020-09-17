Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «русофобской истерией» планы властей Польши арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения там самолёта польского президента Леха Качиньского в 2010 году.

«В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше... Ничего, кроме сожаления и возмущения, подобная активность вызвать не может», — написал Медведев в Facebook.

Он отметил, что уровень взаимодействия властей России и Польши (включая президентов и правительства двух стран) по делу о крушении самолёта «был беспрецедентным».

«Трагедии Польши глубоко сочувствовали в нашей стране. Мы ощущали и ответные эмоции поляков, включая настроения на похоронах президента Л. Качиньского, которые я посетил», — написал Медведев.

Он отметил, что арест или выдача российских граждан польской стороне невозможны.

16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.