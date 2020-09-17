Медведев исключил выдачу российских авиадиспетчеров Польше
- РИА Новости
«В очередной раз наблюдаем агрессивную русофобскую истерию в Польше... Ничего, кроме сожаления и возмущения, подобная активность вызвать не может», — написал Медведев в Facebook.
Он отметил, что уровень взаимодействия властей России и Польши (включая президентов и правительства двух стран) по делу о крушении самолёта «был беспрецедентным».
«Трагедии Польши глубоко сочувствовали в нашей стране. Мы ощущали и ответные эмоции поляков, включая настроения на похоронах президента Л. Качиньского, которые я посетил», — написал Медведев.
Он отметил, что арест или выдача российских граждан польской стороне невозможны.
16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.
Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.