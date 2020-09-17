МИД исключил возможность выдачи российских диспетчеров Польше

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Москве призывают Польшу прекратить травлю российских диспетчеров по делу о крушении самолёта польского президента Леха Качиньского, и исключила возможность их выдачи Варшаве.

Об этом Захарова сказала в ходе брифинга.

«Мы призываем партнёров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров, все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны», — отметила она.

Спикер МИД добавила, что Россия, согласно своей Конституции, «не имеет права никому и ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан».

16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.