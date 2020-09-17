В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Это невозможно по нашему законодательству», — заявил Песков.
Ранее Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к инициативе Польши об аресте диспетчеров аэродрома в Смоленске.
16 сентября польская прокуратура потребовала арестовать трёх авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения Ту-154 Качиньского.
Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.
По данным Межгосударственного авиационного комитета, непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными — недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.