Власти Польши ликвидируют комиссию по повторному расследованию крушения Ту-154

Власти Польши ликвидируют комиссию по повторному расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Я подписал решение… об отмене решения о создании комиссии Министерства национальной обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолёта Ту-154, катастрофы, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года», — сказал он журналистам, слова министра приводит РИА Новости.

15 декабря министр внутренних дел Марчин Кервиньский заявил, что время теорий заговора и лжи закончилось.

По его словам, рапорт бывшего министра внутренних дел Ежи Миллера «подробно объяснил причины той страшной катастрофы» честным, комплексным и глубоким образом.

Самолёт Качиньского разбился в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный, в результате чего погибли 96 членов польской делегации.

Расследование инцидента проводили параллельно российская и польская стороны, активно взаимодействуя. В 2011 году МАК опубликовал окончательный отчёт о результатах технического расследования. В нём были сделаны выводы об основной причине крушения. Ей было названо решение экипажа не уходить на запасной аэродром, помимо этого были отмечены недостатки в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Такие же выводы сделала и первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера. Эксперты заключили, что президентский самолёт опустился ниже дозволенного минимума при заходе на посадку, не обращая внимания на густой туман, также указав при этом на якобы на ошибочные действия со стороны диспетчеров.