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Польская комиссия по расследованию катастрофы в Смоленске намерена продолжить работу

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Польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы, в результате которой в 2010 году погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, намерена продолжить работу. Об этом заявил глава комиссии Антони Мачеревич.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее поручил ликвидировать данную комиссию.

Мачеревич назвал позицию министра незаконной, передаёт РИА Новости.

По его словам, ни одно из упомянутых положений не предусматривает возможности упразднения комиссии до срока окончания её работы — до августа 2024 года. 

Мачеревич также заявил, что комиссия «будет действовать в соответствии с законом до августа 2024 года».

Ранее глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что необходимо дать уголовно-правовую оценку действиям польской комиссии по расследованию авиакатастрофы в Смоленске.

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик также заявил, что польская комиссия, которая расследовала крушение Ту-154 под Смоленском, тратила деньги не по назначению и лгала людям.

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, время теорий заговора и лжи закончилось.

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