Офис Туска призвал дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

Глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец заявил, что необходимо дать уголовно-правовую оценку действиям польской комиссии по расследованию авиакатастрофы в Смоленске 2010 года, в результате которой погиб бывший польский лидер Лех Качиньский.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, через данную комиссию прошли огромные средства на малый объём её деятельности и необходимо провести проверку.

Грабец также выразил надежду, что она будет связана с уголовно-правовой оценкой.

Виновные в «фальсификации причин» катастрофы в Смоленске должны понести ответственность, добавил он.

Ранее заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик также заявил, что польская комиссия, которая расследовала крушение Ту-154 под Смоленском, тратила деньги не по назначению и лгала людям.

По словам польского министра внутренних дел Марчина Кервиньского, МВД Польши откажется от версии о том, что Россия виновата в крушении самолёта Ту-154 в 2010 году под Смоленском, время теорий заговора и лжи закончилось.