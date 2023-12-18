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FT: глава МВФ предрекла падение Украины без финансовой помощи Запада

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что украинские власти продержатся в лучшем случае «пару месяцев» без финансовой помощи Запада.

Об этом она сказала в интервью британской газете Financial Times.

По заявлению главы фонда, приводимому изданием в косвенной речи, более длительное существование Украины без поддержки западных стран поставило бы под угрозу экономическое восстановление страны.

Так, например, киевским властям, вероятно, придётся увеличить эмиссию гривны, разогнав тем самым инфляцию.

«Важно, чтобы этот период не затянулся, потому что Украине будет сложнее адаптироваться... и это в тот момент, когда страна ожидала улучшения экономических перспектив», — заявила Георгиева.

Вместе с этим она выразила уверенность, что Европа и США в итоге выделят финансирование Украине.

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.

В октябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева не получится резко снизить зависимость от помощи других стран даже после завершения конфликта.

Он также отметил, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

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