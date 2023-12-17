Запад намеренно преуменьшал сложность военных действий на Украине для своего населения, что спровоцировало рост усталости от конфликта, пишет The Financial Times.

По оценкам журналистов, лидеры западных стран вынудили своих граждан думать, что конфликт будет легче, чем есть на самом деле, — и в вопросах финансов, и по поставкам оружия. Авторы публикации привели в пример неспособность ЕС выполнить обещание о поставке Киеву 1 млн артснарядов из-за ограниченных производственных мощностей.

В FT отметили также «заметный сдвиг» в общественном дискурсе стран Запада вопреки решению Евросоюза о начале переговоров с Украиной по членству страны в ЕС и обещаниях финансовой помощи.

Ранее вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл заявил, что Россия превосходит ВСУ в соответствии с планом президента Владимира Путина.

CNN писал, что «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».

Кроме того, в эфире YouTube-канала WION отмечалось, что Путин верно предсказал усталость стран Запада от Украины.