FT: Запад намеренно преуменьшал сложность конфликта на Украине
- AP
По оценкам журналистов, лидеры западных стран вынудили своих граждан думать, что конфликт будет легче, чем есть на самом деле, — и в вопросах финансов, и по поставкам оружия. Авторы публикации привели в пример неспособность ЕС выполнить обещание о поставке Киеву 1 млн артснарядов из-за ограниченных производственных мощностей.
В FT отметили также «заметный сдвиг» в общественном дискурсе стран Запада вопреки решению Евросоюза о начале переговоров с Украиной по членству страны в ЕС и обещаниях финансовой помощи.
Ранее вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл заявил, что Россия превосходит ВСУ в соответствии с планом президента Владимира Путина.
CNN писал, что «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём выглядит всё лучше».
Кроме того, в эфире YouTube-канала WION отмечалось, что Путин верно предсказал усталость стран Запада от Украины.