RT в Telegram
Подпишись

WION: Путин верно предсказал усталость стран Запада от Украины

Короткая ссылка
Предсказание президента России Владимира Путина о том, что в конечном счёте западные страны устанут от Украины, начинает сбываться.
WION: Путин верно предсказал усталость стран Запада от Украины
  • РИА Новости

Об этом сказали в эфире YouTube-канала WION.

«Его (Путина. — RT) предсказание о том, что США и Европа устанут, уже начинает сбываться», — отметили в эфире.

Отмечается, что сейчас всё чаще задаётся вопрос, смогут ли Соединённые Штаты и дальше поддерживать Украину на фоне внутренних разногласий в Вашингтоне.

Ранее CNN писал, что «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить