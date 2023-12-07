WION: Путин верно предсказал усталость стран Запада от Украины

Предсказание президента России Владимира Путина о том, что в конечном счёте западные страны устанут от Украины, начинает сбываться.

Об этом сказали в эфире YouTube-канала WION.

«Его (Путина. — RT) предсказание о том, что США и Европа устанут, уже начинает сбываться», — отметили в эфире.

Отмечается, что сейчас всё чаще задаётся вопрос, смогут ли Соединённые Штаты и дальше поддерживать Украину на фоне внутренних разногласий в Вашингтоне.

Ранее CNN писал, что «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».