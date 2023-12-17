Шансы России на победу в украинском конфликте растут, заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

«Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем», — цитирует его Daily Express.

По мнению Белла, сыграла ставка президента России Владимира Путина на усталость Запада от украинского конфликта: Киев находится в уязвимом положении из-за нехватки оружия и разногласий партнёров.

«Киев получает помощь и оружие от своих европейских союзников, но этот поток замедлился до минимума, а помощь от США задерживается из-за блокирования законопроекта в конгрессе», — напомнил он.

Ранее CNN писал, что «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».

Кроме того, в эфире YouTube-канала WION отмечалось, что Путин верно предсказал усталость стран Запада от Украины.