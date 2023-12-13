Шольц: в госбюджет Германии на 2024 год заложено €8 млрд военной помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в государственный бюджет ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд прямой военной помощи Украине.

Об этом политик сообщил по итогам совещаний, посвящённых разрешению бюджетного кризиса в Германии.

По словам Шольца, Берлин намерен оказывать поддержку Киеву из регулярного бюджета страны настолько долго, насколько потребуется.

«Это включает €8 млрд на поставки оружия, финансовую помощь для украинского бюджета и, вероятно, более €6 млрд на поддержку украинских беженцев в Германии», — цитирует его РИА Новости.

Ранее премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

Как ранее писал журнал Der Spiegel, новый финансовый год начнётся в Германии без согласованного бюджета на 2024 год.

Financial Times отметила, что система по борьбе с экономическими кризисами в ФРГ, выстроенная Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья» из-за изъятия из бюджета страны €60 млрд.