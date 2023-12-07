Антонов: риторика США о возможности столкновения с ВС России недопустима

Провокационная риторика Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил США и России недопустима для ответственной ядерной державы.

Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что в попытке подлить масла в огонь конфликта на Украине «по доверенности» в США «окончательно потеряли связь с реальностью».

Также Антонов добавил, что заявление президента США Джо Байдена об атаке России на НАТО нужно для оправдания расходов.

Ранее Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.

Также в США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО.