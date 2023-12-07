В США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает высоковероятным участие ВС США в противостоянии с российскими войсками в случае победы России на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине», — сказал Кирби.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после её победы на Украине.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.