В США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО
Об этом пишет РИА Новости.
«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине», — сказал Кирби.
Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после её победы на Украине.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад хотел бы поражения России в украинском конфликте, но происходящее на поле боя говорит о неизбежности обратного.