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Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

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Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после её победы на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

«Если Путин возьмёт Украину, то он не остановится... он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, как в США разворачивается борьба вокруг выделения средств Украине.

Также в США высоко оценили шансы Украины проиграть в конфликте без помощи.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. 

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