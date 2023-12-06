Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после её победы на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

«Если Путин возьмёт Украину, то он не остановится... он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, как в США разворачивается борьба вокруг выделения средств Украине.

Также в США высоко оценили шансы Украины проиграть в конфликте без помощи.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.