Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО
Об этом информирует РИА Новости.
«Если Путин возьмёт Украину, то он не остановится... он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, как в США разворачивается борьба вокруг выделения средств Украине.
Также в США высоко оценили шансы Украины проиграть в конфликте без помощи.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.