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Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной. 
Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной
  • РИА Новости

Песков в беседе с RTVI напомнил, что, как неоднократно говорил глава государства Владимир Путин, главным для России является достижение поставленных целей.

По словам представителя Кремля, в России «преимущественно предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами».

«Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — отметил он.

Также Песков напомнил, что это Киев в своё время прервал переговорный процесс с Москвой. 

«Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

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