Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной
- РИА Новости
Песков в беседе с RTVI напомнил, что, как неоднократно говорил глава государства Владимир Путин, главным для России является достижение поставленных целей.
По словам представителя Кремля, в России «преимущественно предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами».
«Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — отметил он.
Также Песков напомнил, что это Киев в своё время прервал переговорный процесс с Москвой.
«Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Ранее Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.