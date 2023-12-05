Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной.

Песков в беседе с RTVI напомнил, что, как неоднократно говорил глава государства Владимир Путин, главным для России является достижение поставленных целей.

По словам представителя Кремля, в России «преимущественно предпочитали бы это делать политико-дипломатическими средствами».

«Вот и поэтому мы сохраняем готовность к переговорам», — отметил он.

Также Песков напомнил, что это Киев в своё время прервал переговорный процесс с Москвой.

«Они сами признали, что это было сделано по указке Британии, британцев. Поэтому ситуация вполне очевидная», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин подтвердил открытость к диалогу по Украине при выполнении условий России и учёте текущих реалий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.