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Антонов: заявление Байдена об атаке России на НАТО нужно для оправдания расходов

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слова американского лидера Джо Байдена об «атаке» России на НАТО нужно для оправдания расходов США.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.

«Такие «страшилки» фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» Российской Федерации», — сказал дипломат.

Ранее Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.

Также в США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО.

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