Антонов: заявление Байдена об атаке России на НАТО нужно для оправдания расходов
Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.
«Такие «страшилки» фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» Российской Федерации», — сказал дипломат.
Ранее Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.
Также в США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО.