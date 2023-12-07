Антонов: заявление Байдена об атаке России на НАТО нужно для оправдания расходов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что слова американского лидера Джо Байдена об «атаке» России на НАТО нужно для оправдания расходов США.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в США.

«Такие «страшилки» фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на «сдерживание» Российской Федерации», — сказал дипломат.

Ранее Байден заявил, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.

Также в США заявили о высоком риске противостояния с Россией после её победы в СВО.