Axios: Украина проигрывает на фронте, в конгрессе США и в европейских столицах
Журналисты отметили, что это создаёт «экзистенциальный кризис» для будущего страны.
«Расчёт президента России Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, похоже, сбывается», — говорится в публикации.
Ранее фирма во Франции на 30% завысила цены на оружие для Украины.
При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщил, что не ожидает замедления помощи со стороны западных партнёров.