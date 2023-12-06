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Axios: Украина проигрывает на фронте, в конгрессе США и в европейских столицах

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Обозреватели Axios Закари Басу и Стеф Кайт выразили мнение, что усилия Киева зашли в тупик сразу на трёх направлениях: на поле боя, в конгрессе США и в столицах Европы.

Журналисты отметили, что это создаёт «экзистенциальный кризис» для будущего страны.

«Расчёт президента России Владимира Путина на то, что у него будет больше сил, чем у Запада политической воли, похоже, сбывается», — говорится в публикации.

Ранее фирма во Франции на 30% завысила цены на оружие для Украины.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщил, что не ожидает замедления помощи со стороны западных партнёров.

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