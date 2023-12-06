Kyiv Post: фирма во Франции на 30% завысила цены на оружие для Украины
Об этом пишет Kyiv Post.
При этом отмечается, что при расчётах не учитывались скидки, которые могут предоставляться украинской стороне.
По данным издания, речь идёт о поставках десяти тысяч автоматических винтовок, двух тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов.
Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине.
Также стало известно, что во Франции планируют прийти к соглашению о гарантиях Киеву к началу 2024 года.