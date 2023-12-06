Kyiv Post: фирма во Франции на 30% завысила цены на оружие для Украины

Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст оружие Украине по ценам, которые на 20-30% выше цен на рынке Франции.

Об этом пишет Kyiv Post.

При этом отмечается, что при расчётах не учитывались скидки, которые могут предоставляться украинской стороне.

По данным издания, речь идёт о поставках десяти тысяч автоматических винтовок, двух тысяч снайперских винтовок, а также 400 гранатомётов.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине.

Также стало известно, что во Франции планируют прийти к соглашению о гарантиях Киеву к началу 2024 года.