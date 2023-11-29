Во Франции планируют прийти к соглашению о гарантиях Киеву к началу 2024 года

Во Франции надеются завершить переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности к началу 2024 года, заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр.

«Мы продолжаем подготовку договорённостей по гарантиям безопасности с нашими украинскими партнёрами, чтобы к концу этого или началу следующего года такое соглашение было заключено», — цитирует её ТАСС.

Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер ранее призвал Запад отказаться от стратегии возвращения Украине утраченных территорий военным путём и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности для Киева.

Глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1» заявил, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.