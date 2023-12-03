RT в Telegram
Подпишись

Политик Филиппо: французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине

Короткая ссылка
Французские СМИ полностью поменяли риторику о конфликте на Украине, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Об этом он написал в соцсети X.

«Полная смена нарратива во французских СМИ», — говорится в сообщении.

При этом Филиппо отметил, что Франция должна прекратить отправлять Кеву оружие и деньги.

«Нужно было вести переговоры о мире!» — добавил политик.

Ранее сообщалось, что французы, сербы и поляки вышли на митинг в Париже в поддержку жителей Донбасса.

При этом во Франции планируют прийти к соглашению о гарантиях Киеву к началу 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить