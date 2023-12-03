Политик Филиппо: французские СМИ полностью поменяли риторику об Украине
Об этом он написал в соцсети X.
«Полная смена нарратива во французских СМИ», — говорится в сообщении.
При этом Филиппо отметил, что Франция должна прекратить отправлять Кеву оружие и деньги.
«Нужно было вести переговоры о мире!» — добавил политик.
Ранее сообщалось, что французы, сербы и поляки вышли на митинг в Париже в поддержку жителей Донбасса.
При этом во Франции планируют прийти к соглашению о гарантиях Киеву к началу 2024 года.