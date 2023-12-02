Французы, сербы и поляки вышли на митинг в Париже в поддержку жителей Донбасса
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Как сообщает ТАСС, организатором митинга выступила ассоциация SOS Donbass. Среди собравшихся можно было увидеть людей с флагами России, Донецкой Народной Республики, а также Новороссии и объединения казаков Франции.
В сообщении уточняется, что небольшая группа активистов с украинским флагом предприняла попытку помешать проведению митинга, однако сделать этого им не позволили дежурившие неподалёку полицейские.
Ранее сообщалось об акции в поддержку мирного урегулирования конфликта на Украине, которая прошла в Амстердаме.