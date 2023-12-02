В КНР заявили, что респираторные заболевания вызваны известными возбудителями

Распространённые в КНР острые респираторные заболевания (ОРЗ) вызваны уже известными возбудителями.

Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения Китая Ми Фэн.

«Все распространённые в настоящее время острые респираторные заболевания вызваны уже известными возбудителями», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, новых инфекционных заболеваний, которые вызываны неизвестными вирусами и бактериями, не обнаружено.

23 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила властям Китая запрос о предоставлении подробных данных касательно роста «недиагностированной пневмонии» среди детей.

Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Китае и заявил, что не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили чёткими вирусологическими методами.