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ВОЗ запросила у Пекина данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила властям Китая запрос о предоставлении подробных данных касательно роста «недиагностированной пневмонии» среди детей.
ВОЗ запросила у Пекина данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей
  • РИА Новости

Как сообщает The Telegraph, с середины октября в северном Китае резко возросло число гриппоподобных заболеваний, что власти страны поначалу связывали с отменой ковидных ограничений.

Однако глобальная система наблюдения за вспышками заболеваний Promed отметила, что речь идёт об эпидемии недиагностированного респираторного заболевания у детей.

Ранее российский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил подъём заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в мире.

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