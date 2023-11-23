ВОЗ запросила у Пекина данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила властям Китая запрос о предоставлении подробных данных касательно роста «недиагностированной пневмонии» среди детей.

Как сообщает The Telegraph, с середины октября в северном Китае резко возросло число гриппоподобных заболеваний, что власти страны поначалу связывали с отменой ковидных ограничений.

Однако глобальная система наблюдения за вспышками заболеваний Promed отметила, что речь идёт об эпидемии недиагностированного респираторного заболевания у детей.

Ранее российский вирусолог Сергей Нетёсов объяснил подъём заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в мире.