Вирусолог Нетёсов объяснил подъём заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в мире

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетёсов объяснил причину подъёма заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

В этом году люди не носили маски, не соблюдали социальную дистанцию, напротив, они много путешествовали, и в конце августа на этом фоне в мире начался рост заболеваемости, объяснил специалист в интервью телеканалу «Звезда».

«И в Европе есть подъём, причём там намного сильнее, чем у нас — там почти в два раза выросла заболеваемость в августе, в Америке то же самое пошло. К сожалению, не знаю данных из Китая, но про Европу это абсолютная правда», — сказал Нетёсов.

Он также отметил, что все ОРЗ — это сезонные заболевания и их много: вирусных — больше десяти и ещё столько же бактериальных.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».