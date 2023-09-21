Вирусолог Нетёсов объяснил подъём заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в мире
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В этом году люди не носили маски, не соблюдали социальную дистанцию, напротив, они много путешествовали, и в конце августа на этом фоне в мире начался рост заболеваемости, объяснил специалист в интервью телеканалу «Звезда».
«И в Европе есть подъём, причём там намного сильнее, чем у нас — там почти в два раза выросла заболеваемость в августе, в Америке то же самое пошло. К сожалению, не знаю данных из Китая, но про Европу это абсолютная правда», — сказал Нетёсов.
Он также отметил, что все ОРЗ — это сезонные заболевания и их много: вирусных — больше десяти и ещё столько же бактериальных.
Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса «пирола».