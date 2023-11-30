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Вирусолог Альтштейн прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Китае

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Вирусолог, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Китае и заявил, что не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили чёткими вирусологическими методами.
Вирусолог Альтштейн прокомментировал информацию о неизвестном вирусе в Китае
  • Gettyimages.ru

«Речь идёт о росте респираторных заболеваний. Это те вирусы, которые уже известны, включая коронавирус, вирус гриппа, аденовирусы. Это вполне достаточное объяснение того, что там происходит. Здесь не нужно ожидать нового вируса, пока его не выявили чёткими вирусологическими методами. А таких данных о выявлении нового вируса нет», — считает Альтштейн.

В свою очередь, профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский также отметил, что данных о вирусе нет.

«Дождёмся, когда поймут, что это такое. Сейчас пока нечего сказать. Неизвестно, что это», — ответил он.

Ранее в СМИ появилась информация о новом вирусе в Китае и росте госпитализированных.

Также Всемирная организация здравоохранения запросила у властей Китая данные о вспышках неизвестной пневмонии среди детей.

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