FP: присвоение Западом замороженных активов России усложнит борьбу с терроризмом

Использование замороженных активов России в качестве рычага давления приведёт к развитию альтернативных финансовых каналов на Глобальном Юге, из-за чего снизятся возможности, в частности, западных спецслужб.

С таким заявлением выступила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис.

По её словам, подобные меры приведут, в частности, к финансовой фрагментации.

Она, как отмечает Foreign Policy, сделает работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных, например, с терроризмом и распространением ядерного оружия, гораздо сложнее.

Ранее сообщалось, что Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости.

Также стало известно, что новый пакет санкций ЕС позволит изъять российскую арену в Финляндии.