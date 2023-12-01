FP: присвоение Западом замороженных активов России усложнит борьбу с терроризмом
С таким заявлением выступила старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демараис.
По её словам, подобные меры приведут, в частности, к финансовой фрагментации.
Она, как отмечает Foreign Policy, сделает работу западных спецслужб по отслеживанию финансовых потоков групп, связанных, например, с терроризмом и распространением ядерного оружия, гораздо сложнее.
Ранее сообщалось, что Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости.
Также стало известно, что новый пакет санкций ЕС позволит изъять российскую арену в Финляндии.