ЧТВ: Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии изучает возможность заморозки новых объектов недвижимости, принадлежащих России.

Об этом информирует Чешское ТВ (ЧТВ).

«Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным телеканала, ФАУ проводит расследование в отношении отелей, которые, как утверждает телеканал, контролируются российскими организациями.

Ранее Чехия внесла в национальный санкционный список Росзагрансобственность.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов Госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.