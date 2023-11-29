ЧТВ: Чехия планирует заморозку новых объектов российской недвижимости
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Об этом информирует Чешское ТВ (ЧТВ).
«Власти республики изучают другие российские активы, которые могут быть арестованы в рамках национальных санкций», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным телеканала, ФАУ проводит расследование в отношении отелей, которые, как утверждает телеканал, контролируются российскими организациями.
Ранее Чехия внесла в национальный санкционный список Росзагрансобственность.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов Госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.