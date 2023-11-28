STT: новый пакет санкций ЕС позволит изъять российскую арену в Финляндии
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«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов... Пакет также был разработан для поддержки конфискации, если такие активы, как арена в Хельсинки, не могут быть доступны общественности», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источники агентства STT.
По данным финских СМИ, арена принадлежит Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко.
Ранее Чехия внесла в национальный санкционный список Росзагрансобственность.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заморозка объектов Госзагрансобственности России в Чехии является противозаконной и Москва выражает недоумение антироссийской позицией чешских властей.
В начале ноября власти Финляндии конфисковали активы гражданина России Бориса Алёшина на €2,5 млн. Как утверждается, речь идёт о двух объектах недвижимости в районе Киркконумми.