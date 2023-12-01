dikGAZETE: многие финны потеряли работу из-за отсутствия российских туристов

Разорвав добрососедские отношения с Россией, Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны, а многие финны потеряли работу из-за отсутствия российских туристов.

С таким заявлением выступил обозреватель dikGAZETE Окай Депрем.

По его словам, вся инфраструктура, в которую финские предприятия за 30 лет вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует и разрушается.

«В результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах», — сказал журналист.

Ранее Финляндия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Россией.

Также власти Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией.