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Финляндия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Россией

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Власти Финляндии решили разорвать договор о приграничном сотрудничестве с Россией, говорится в постановлении кабмина страны.
Финляндия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Россией
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что Хельсинки получил ноту от МИД России по этому вопросу 25 октября, поэтому правительство поддержало собственное постановление о прекращении действия договора.

«Госсовет издаёт постановление об отмене соглашения между Финляндской Республикой и правительством Российской Федерации о развитии приграничного сотрудничества между Финляндской Республикой и Российской Федерацией», — приводит РИА Новости текст документа.

По представленной информации, решение вступит в силу 24 января будущего года.

Ранее сообщалось, что Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией до 13 декабря.

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