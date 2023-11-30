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Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией до 13 декабря

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Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов закрывает до 13 декабря все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.

Информация об этом опубликована на сайте Пограничной службы Финляндии.

«Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска «Райя-Йоосеппи» в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее Финляндия опровергла сообщения о помощи от Польши на границе с Россией.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрация финских сил на границе может спровоцировать напряжённость.

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