Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией до 13 декабря
Информация об этом опубликована на сайте Пограничной службы Финляндии.
«Правительство Финляндии приняло решение о закрытии пункта пропуска «Райя-Йоосеппи» в ночь со среды на четверг, то есть с 30 ноября 2023 года», — говорится в сообщении.
Ранее Финляндия опровергла сообщения о помощи от Польши на границе с Россией.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что концентрация финских сил на границе может спровоцировать напряжённость.