Финляндия опровергла сообщения о помощи от Польши на границе с Россией
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«Военное сотрудничество, связанное с пограничной ситуацией, между президентами не обсуждалось», — сказали в офисе президента Саули Ниинитё, сообщение приводит Yle.
Начальник отдела международного сотрудничества Пограничной охраны Финляндии полковник Матти Питкянийтти тоже отметил, что пограничная служба не договаривалась о двустороннем сотрудничестве с Польшей.
Министр внутренних дел Мари Рантанен также заявила, что у неё нет подтверждений этой информации.
Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера ранее сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.