Финляндия опровергла сообщения о помощи от Польши на границе с Россией

Власти Финляндии опровергли заявления о том, что в страну приедут польские эксперты для помощи в урегулировании ситуации на восточной границе с Россией.

«Военное сотрудничество, связанное с пограничной ситуацией, между президентами не обсуждалось», — сказали в офисе президента Саули Ниинитё, сообщение приводит Yle.

Начальник отдела международного сотрудничества Пограничной охраны Финляндии полковник Матти Питкянийтти тоже отметил, что пограничная служба не договаривалась о двустороннем сотрудничестве с Польшей.

Министр внутренних дел Мари Рантанен также заявила, что у неё нет подтверждений этой информации.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера ранее сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.