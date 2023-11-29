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Финляндия опровергла сообщения о помощи от Польши на границе с Россией

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Власти Финляндии опровергли заявления о том, что в страну приедут польские эксперты для помощи в урегулировании ситуации на восточной границе с Россией.
Финляндия опровергла сообщения о помощи от Польши на границе с Россией
  • Gettyimages.ru

«Военное сотрудничество, связанное с пограничной ситуацией, между президентами не обсуждалось», — сказали в офисе президента Саули Ниинитё, сообщение приводит Yle.

Начальник отдела международного сотрудничества Пограничной охраны Финляндии полковник Матти Питкянийтти тоже отметил, что пограничная служба не договаривалась о двустороннем сотрудничестве с Польшей.

Министр внутренних дел Мари Рантанен также заявила, что у неё нет подтверждений этой информации.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера ранее сообщил, что республика направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

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