Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

Об этом написал в соцсети Х глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера.

«Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы в том числе в оперативном измерении», — отметил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что республика с 30 ноября на две недели полностью закроет границу с Россией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Финляндия, приняв решение о закрытии КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.