RT в Telegram
Подпишись

Польша направит группу военных советников в Финляндию

Короткая ссылка
Польша направит группу военных советников в Финляндию для помощи в охране границы.

Об этом написал в соцсети Х глава Бюро национальной безопасности республики Яцек Сивера.

«Группа военных советников будет на месте передавать знания по обеспечению безопасности границы в том числе в оперативном измерении», — отметил он.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что республика с 30 ноября на две недели полностью закроет границу с Россией.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Финляндия, приняв решение о закрытии КПП на границе с Россией, огородила саму себя от мирового большинства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить