Захарова: Россия получила ноту финнов о решении закрыть последний КПП на границе

Россия получила ноту от Финляндии о решении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе.

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«29 ноября наша страна официально получила ноту посольства Финляндии в Москве», — заявила она.

Захарова уточнила, что финская сторона уведомила Москву о решении закрыть с 30 ноября пункт пропуска «Рая-Йоосеппи».

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.