Захарова: Россия получила ноту финнов о решении закрыть последний КПП на границе
- РИА Новости
Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«29 ноября наша страна официально получила ноту посольства Финляндии в Москве», — заявила она.
Захарова уточнила, что финская сторона уведомила Москву о решении закрыть с 30 ноября пункт пропуска «Рая-Йоосеппи».
Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.