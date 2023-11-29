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Захарова: Россия получила ноту финнов о решении закрыть последний КПП на границе

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Россия получила ноту от Финляндии о решении закрыть последний работавший пункт пропуска на границе.
Захарова: Россия получила ноту финнов о решении закрыть последний КПП на границе
  • РИА Новости

Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«29 ноября наша страна официально получила ноту посольства Финляндии в Москве», — заявила она.

Захарова уточнила, что финская сторона уведомила Москву о решении закрыть с 30 ноября пункт пропуска «Рая-Йоосеппи».

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.

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