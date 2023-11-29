В МИД Эстонии заявили о готовности закрыть границы с Россией при необходимости
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал на полях СМИД Североатлантического альянса.
«Мы готовы закрыть границы, если будет в этом необходимость», — цитирует Цахну РИА Новости.
Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.
Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.
Позже в литовском МВД отметили, что Литва не видит необходимости закрывать все КПП на границе с Россией вслед за Финляндией.