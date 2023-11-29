В МИД Эстонии заявили о готовности закрыть границы с Россией при необходимости

Эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.

Об этом дипломат сказал на полях СМИД Североатлантического альянса.

«Мы готовы закрыть границы, если будет в этом необходимость», — цитирует Цахну РИА Новости.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.

Позже в литовском МВД отметили, что Литва не видит необходимости закрывать все КПП на границе с Россией вслед за Финляндией.