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Глава МВД Билотайте: Литва не видит необходимости закрывать границу с Россией

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Литва не видит необходимости закрывать все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией вслед за Финляндией, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.
Глава МВД Билотайте: Литва не видит необходимости закрывать границу с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Paulius Peleckis

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно», — цитирует её РИА Новости.

Билотайте добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией на границе и своевременно отреагируют в случае необходимости. 

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.

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