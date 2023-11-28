Глава МВД Билотайте: Литва не видит необходимости закрывать границу с Россией

Литва не видит необходимости закрывать все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией вслед за Финляндией, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте.

«Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно», — цитирует её РИА Новости.

Билотайте добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией на границе и своевременно отреагируют в случае необходимости.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.