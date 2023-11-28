Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для ищущих убежище лиц
- AFP
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Как утверждал на пресс-конференции глава кабмина, «Россия стала причиной этой ситуации и может положить ей конец», трансляцию вела компания Yle.
Последний КПП на границе с Россией «Райя-Йоосеппи» будет закрыт 30 ноября, в четверг, сообщили власти.
Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение финских властей закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.