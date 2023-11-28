RT в Telegram
Подпишись

Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для ищущих убежище лиц

Короткая ссылка
Власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище, заявил премьер-министр Петтери Орпо.
Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией для ищущих убежище лиц
  • AFP
  • © Emmi Korhonen / Lehtikuva

Как утверждал на пресс-конференции глава кабмина, «Россия стала причиной этой ситуации и может положить ей конец», трансляцию вела компания Yle.

Последний КПП на границе с Россией «Райя-Йоосеппи» будет закрыт 30 ноября, в четверг, сообщили власти.

Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман заявила, что решение финских властей закрыть почти все КПП на границе с Россией ставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить