МИД: решение Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам
- AFP
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«Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане», — цитирует дипломата РИА Новости.
Грушко добавил, что Россия не может комментировать нерациональные решения, в которых отсутствует логика.
Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.