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МИД: решение Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам

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Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.
МИД: решение Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам
  • AFP
  • © Emmi Korhonen / Lehtikuva

«Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане», — цитирует дипломата РИА Новости.

Грушко добавил, что Россия не может комментировать нерациональные решения, в которых отсутствует логика.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.

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