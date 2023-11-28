МИД: решение Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что решение властей Финляндии закрыть границу с Россией навредит финским гражданам.

«Они закрыли границу, как мы можем реагировать? Будут страдать финские граждане», — цитирует дипломата РИА Новости.

Грушко добавил, что Россия не может комментировать нерациональные решения, в которых отсутствует логика.

Ранее финский премьер-министр Петтери Орпо заявил, что власти Финляндии закрывают до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище.