Yle: власти Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией
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«На данный момент пограничные пункты закрыты. Заграждения установлены как на государственной границе, так и внутри страны», — приводит Yle его слова.
Луккари подчеркнул, что пограничники могут начать применять «мягкие средства», если люди на границе начнут прорывать заграждения.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов закрывает до 13 декабря все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.