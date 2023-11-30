Yle: власти Финляндии установили двойные заграждения на границе с Россией

В Финляндии установили систему двойных заграждений на границе с Россией. Об этом сообщил заместитель командующего пограничной службой юго-востока страны Юкка Луккари.

«На данный момент пограничные пункты закрыты. Заграждения установлены как на государственной границе, так и внутри страны», — приводит Yle его слова.

Луккари подчеркнул, что пограничники могут начать применять «мягкие средства», если люди на границе начнут прорывать заграждения.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия мигрантов закрывает до 13 декабря все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией.