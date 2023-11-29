Источник RT: предполагаемый убийца россиянки в Турции подделал документы ребёнка
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«Подделать документы для этого человека не было проблемой. У его сестры такая же фамилия, как у пятилетнего Макара. Поэтому она могла представиться мамой мальчика», — сообщили собеседники.
Почему для преступления предполагаемый убийца выбрал именно это время, семья Ирины не знает. Однако известно, что она планировала начать процесс смены имени своего младшего сына — гражданина Литвы.
Источник в окружении Двизовой утверждает, что, по его данным, Куслевич покинул территорию Литвы. Местонахождение ребёнка сейчас неизвестно.
Также RT стало известно о том, что после прошлогоднего нападения на Ирину турецкая полиция выписала её бывшему мужу запрет на приближение к семье. О последнем прибытии Куслевича в Бодрум женщина не знала.
Всего у Ирины трое детей, Макар — общий сын с Куслевичем. Она трижды пыталась лишить бывшего мужа родительских прав.
Газета Habertürk ранее сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодруме в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.
Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.
RT также опубликовал видео с виллы убитых.