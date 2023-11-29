Источник RT: предполагаемый убийца россиянки в Турции подделал документы ребёнка

Предполагаемый убийца россиянки в Турции Андрей Куслевич вывез ребёнка по поддельным документам. Роль матери на границе могла играть его родная сеcтра. Об этом RT рассказали близкие убитой Ирины Двизовой.

«Подделать документы для этого человека не было проблемой. У его сестры такая же фамилия, как у пятилетнего Макара. Поэтому она могла представиться мамой мальчика», — сообщили собеседники.

Почему для преступления предполагаемый убийца выбрал именно это время, семья Ирины не знает. Однако известно, что она планировала начать процесс смены имени своего младшего сына — гражданина Литвы.

Источник в окружении Двизовой утверждает, что, по его данным, Куслевич покинул территорию Литвы. Местонахождение ребёнка сейчас неизвестно.

Также RT стало известно о том, что после прошлогоднего нападения на Ирину турецкая полиция выписала её бывшему мужу запрет на приближение к семье. О последнем прибытии Куслевича в Бодрум женщина не знала.

Всего у Ирины трое детей, Макар — общий сын с Куслевичем. Она трижды пыталась лишить бывшего мужа родительских прав.

Газета Habertürk ранее сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодруме в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.

Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.

RT также опубликовал видео с виллы убитых.