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Источник RT: предполагаемый убийца россиянки в Турции подделал документы ребёнка

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Предполагаемый убийца россиянки в Турции Андрей Куслевич вывез ребёнка по поддельным документам. Роль матери на границе могла играть его родная сеcтра. Об этом RT рассказали близкие убитой Ирины Двизовой.
Источник RT: предполагаемый убийца россиянки в Турции подделал документы ребёнка
  • Gettyimages.ru

«Подделать документы для этого человека не было проблемой. У его сестры такая же фамилия, как у пятилетнего Макара. Поэтому она могла представиться мамой мальчика», — сообщили собеседники.

Почему для преступления предполагаемый убийца выбрал именно это время, семья Ирины не знает. Однако известно, что она планировала начать процесс смены имени своего младшего сына — гражданина Литвы.

Источник в окружении Двизовой утверждает, что, по его данным, Куслевич покинул территорию Литвы. Местонахождение ребёнка сейчас неизвестно.

Также RT стало известно о том, что после прошлогоднего нападения на Ирину турецкая полиция выписала её бывшему мужу запрет на приближение к семье. О последнем прибытии Куслевича в Бодрум женщина не знала.

Всего у Ирины трое детей, Макар — общий сын с Куслевичем. Она трижды пыталась лишить бывшего мужа родительских прав.

Газета Habertürk ранее сообщила, что тела женщины и девочки нашли в городе Бодруме в Турции. После этого стало известно, что россиянка, найденная мёртвой, оказалась моделью.

Сын гражданки России в беседе с RT заявил, что к совершению преступления может быть причастен его отчим, гражданин Литвы. Подозреваемый находится в базе розыска МВД, речь идёт о гражданине Литвы Андрее Куслевиче.

RT также опубликовал видео с виллы убитых.

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