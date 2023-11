Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: в Пентагоне не в курсе ситуации на фронтах на Украине

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина по Украине говорит о том, что в ведомстве не имеют понятия о ситуации на линии фронта, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Заявление, на мой взгляд, показывает, что он понятия не имеет о том, как Россия ведёт боевые действия на Украине и насколько слаба и неспособна сейчас Украина продолжать», — заявил он в материале для A Son of the New American Revolution.

По словам Джонсона, ВСУ не хватает знаний и навыков для эффективного применения западной техники.

Ранее Остин заявил, что у США нет для Киева «волшебной палочки» в конфликте с Россией.

Вместе с тем он заявил о возможности Украины продолжить наступление зимой.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что слова Остина об отсутствии «волшебного» оружия для Киева унизительны.