Политолог: слова Остина об отсутствии «волшебного» оружия для Киева унизительны

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что у США нет для Украины «волшебного» оружия.

По мнению собеседника RT, данное заявление главы Пентагона может быть ответом на статью главкома ВСУ Валерия Залужного, который выразил надежду на приобретение Украиной неких «роботов» для использования в конфликте.

«Таким образом Ллойд Остин спустил на грешную землю господина Залужного, чтобы тот не фантазировал в западной прессе, а делал то, что ему прикажут в Пентагоне. Причём исполнял приказы таким образом, чтобы американским генералам не было за него стыдно. Поэтому, на мой взгляд, это сообщение представителя США во многом унизительно для украинской стороны, которая каждый день кормит своё население «завтраками» о грядущей якобы победе над Москвой», — считает Мезюхо.

По его словам, финансирование Украины со стороны США будет продолжено, несмотря на потери ВСУ и проблемы во взаимоотношениях администрации президента и палаты представителей конгресса США.

«У американского лидера Джо Байдена есть специальные фонды, которые позволяют ему даже без конгресса продолжать финансировать Украину. Но в меньших объёмах, чем раньше», — добавил политолог.

Он выразил уверенность в том, что США рассчитывают «перехитрить Россию на дипломатическом треке».

«Штатам необходимо время для того, чтобы, как они считают, навязать переговоры России. Они планируют навязать России и Украине переговоры по причине того, что на поле боя украинская сторона победить Россию не может», — заключил собеседник RT.

Ранее Остин заявил, что у США нет для Киева «волшебной палочки» в конфликте с Россией.

Вместе с тем он заявил о возможности Украины продолжить наступление зимой.