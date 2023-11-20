Шеф Пентагона: США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн, включая боеприпасы для артиллерии, средств ПВО.

«Я анонсировал сегодня очередную передачу (пакета военной помощи. — RT) на $100 млн», — цитирует его РИА Новости.

В новый пакет помощи, по словам Остина, войдут боеприпасы для артиллерии и систем противовоздушной обороны, а также противотанковые средства.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что предстоящая поставка коллективным Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву не изменит фундаментальным образом расстановку сил в конфликте на Украине.