Глава Пентагона Остин: у США нет для Украины «волшебного» оружия

У США нет для Украины «волшебной палочки» в конфликте с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом информирует издание «СТРАНА.ua».

«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — сказал глава Пентагона.

При этом он отметил, что результаты Украины на поле боя зависят от способности ВСУ синхронизировать использование различных вооружений, предоставляемых западными странами.

Ранее Остин заявил, что армия Украины может продолжать вести бои зимой.

Также стало известно, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн.