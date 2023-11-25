США будут способствовать «трансатлантической ориентации» Словакии через поддержку СМИ

Отдел по связям с общественностью посольства США в Братиславе объявил программу по укреплению межкультурных связей и взаимодействию двух стран. Американские дипломаты намерены способствовать «трансатлантической ориентации» Словакии в том числе через укрепление независимых СМИ и «борьбу с дезинформацией». С документом ознакомился RT.

Согласно документу, предпочтительная, но не единственная целевая аудитория проекта — это преподаватели и студенты. При этом приоритет будет отдан предложениям за пределами Братиславы.

«Отдел по связям с общественностью (посольства США. — RT) в Братиславе предлагает кандидатам внести предложения по программам, которые будут проводиться в американских центрах в Банска-Быстрице, Кошице и Жилине», — уточняется в документе.

В американском ведомстве подчёркивают, что программа должна способствовать укреплению независимых СМИ и журналистики и содействовать развитию критического мышления.

«Поддержка трансатлантической ориентации Словакии посредством противодействия гибридным угрозам, в том числе дезинформации и киберугрозам», — обозначается в описании целей проекта.

Вместе с тем, подрядчик должен будет продвигать межкультурное взаимопонимание и обучение английскому языку в Словакии.

По заявлению составителей, все предложения должны включать элемент американской культуры или связь с американскими экспертами, организацией или учреждением в определённой области, что будет способствовать «лучшему пониманию политики и взглядов США».

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с RT предположил, что Вашингтон пытается убедить общественное мнение и правительство Словакии в надёжности двустороннего сотрудничества.

«Ясно, что новое правительство к очень многим инициативам США и НАТО относится, мягко говоря, скептически. Со всеми этими украинскими инициативами, со всем, что США делают в Восточной Европе — им это не нравится. Получается, что Словакия откалывается от евроатлантического единства. А дальше уже надо просто понимать терминологию. Потому что «борьба с дезинформацией» — это борьба с независимой журналистикой, а «гибридная угроза» — значит поставить под чёткий контроль», — заключил эксперт.

Ранее Госдеп США выделял $500 тысяч на «расширение возможностей» независимых СМИ в Армении.