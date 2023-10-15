Госдеп планирует «улучшить понимание политики и точек зрения» США в Финляндии
- AP
«Все программы должны содержать американскую перспективу, общественный или культурный элемент или связь с американским экспертом, организацией или учреждением в конкретной области для лучшего понимания политики и точек зрения США», — отмечается в описании гранта.
Согласно документу, в приоритетном порядке будут рассмотрены предложения, связанные с Арктикой и растущим сотрудничеством в этом регионе, а также проекты, рассматривающие вызовы глобальной безопасности и улучшение понимания НАТО. Помимо прочего, представителей американского ведомства интересуют программы по борьбе с дезинформацией и расширением обмена учащимися и педагогами двух стран.
«Кроме того, программы должны включать компоненты по работе с общественностью, такие как потоковые трансляции, мастер-классы, традиционные СМИ, цифровые средства, а также мероприятия, открытые для аудитории», — подчеркнули в диппредставительстве США.
В ведомстве рассчитывают, что задачи проекта будут реализованы в течение двух лет.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT предположил, что с помощью таких программ американская администрация может воздействовать на общественное мнение в Финляндии, «разворачивая» его в нужную сторону.
«Долгое время Финляндия занимала нейтральную позицию в отношении России, отказываясь вступать в НАТО. И сегодня в стране позиция рядовых финнов в отношении россиян не является единой: многие жители по-прежнему не желают враждовать с соседом. Поэтому для разворота общественного мнения в пользу НАТО требуются усилия», — отметил эксперт.
Кроме того, по словам Орлова, США продвигают союзничество в Арктическом регионе, поскольку видят в нём не только экономические выгоды, но и военные перспективы.
«Милитаризация Арктики — цель США. Не удивлюсь, если в планах Штатов также размещение ядерного оружия и в Арктической зоне, и в Финляндии. Отсюда столько внимания расширению сотрудничества с Финляндией «для лучшего понимания взглядов» США», — заключил эксперт.
Американское посольство в Финляндии уже заявляло в феврале о намерении предоставить средства на похожие проекты. Тогда выделяемый на них бюджет составил $200 тыс.