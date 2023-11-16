В США предложили запретить военным сотрудничать с Россией и Китаем

Группа американских сенаторов во главе с Марком Келли внесла в конгресс законопроект, запрещающий военнослужащим США сотрудничать с Россией и Китаем. По мнению авторов, «американские противники» могут использовать против интересов Вашингтона знания и навыки, полученные в ходе такой работы. RT ознакомился с инициативой.

Представленный на рассмотрение конгресса законопроект «О запрете работы с противниками» предполагает, что служащие в настоящее время в ВС США, а также бывшие военные не смогут трудоустраиваться в российские и китайские государственные организации.

Авторы инициативы отметили, что ранее власти Китая наняли бывших американских военнослужащих для обучения своих солдат специальным навыкам.

«Наличие у отдельных лиц возможности трудоустраиваться или привлекаться к обучению иностранных противников специальным навыкам, полученным в ходе службы в ВС США, представляет существенный риск, который может быть использован иностранными противниками против интересов Соединённых Штатов», — говорится в документе.

Комментируя законопроект, сенатор Марк Келли заявил, что Вооружённые силы США являются «лучшими в мире» в том числе благодаря подготовке.

«Наши враги об этом знают и нацеливаются на американских военнослужащих и ветеранов, чтобы получить информацию об этой подготовке. Это необходимо пресечь», — сообщается в пресс-релизе сенатора.

Как считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, появление этой инициативы связано с обострением отношений между странами.

«Китай рассматривается в качестве главного противника, да ещё и с вопросом вокруг Тайваня не всё ясно. А насчёт России они пристегнули, потому что Россия не использовала американских военных и очень давно не проводила с ними совместных мероприятий. Законопроект — следствие раскрутки и обострения отношений, которое мы имеем последние годы», — пояснил аналитик.

Ранее кандидат в американские президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что США находятся в уязвимом положении в сферах экономики и обороны. По его мнению, возможное столкновение страны с Россией и Китаем приведёт к прекращению существования Соединённых Штатов.