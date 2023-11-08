Путин: контакты России и Китая в военной сфере приобретают новый уровень
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«Что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду и современные виды вооружения», — сказал он.
Вместе с этим Путин подчеркнул, что Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времён холодной войны.
Ранее президент России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.