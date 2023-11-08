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Путин: контакты России и Китая в военной сфере приобретают новый уровень

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Контакты России и Китая в военной и военно-технической сферах приобретают новый уровень, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юсем.
Путин: контакты России и Китая в военной сфере приобретают новый уровень
  • Gettyimages.ru

«Что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду и современные виды вооружения», — сказал он.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времён холодной войны.

Ранее президент России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.

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