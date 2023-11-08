Путин: контакты России и Китая в военной сфере приобретают новый уровень

Контакты России и Китая в военной и военно-технической сферах приобретают новый уровень, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжан Юсем.

«Что касается военно-технической, то здесь, конечно, на первое место выходит наша работа в высокотехнологичных сферах, имея в виду и космос, в том числе высокоорбитальные группировки, имея в виду и современные виды вооружения», — сказал он.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что Россия и Китай не строят никаких военных союзов по примеру времён холодной войны.

Ранее президент России в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.