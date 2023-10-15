Путин: Россия и Китай не создают военного союза
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- © President Of Russia/Keystone Press Agency
Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают», — заявил он.
Путин отметил, что власти США заставляют своих союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что Россия не пытается создать с КНР и Северной Кореей союз против Соединённых Штатов, Южной Кореи и Японии.